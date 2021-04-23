Adalet Bakanlığı, Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesi için harekete geçti - Son Dakika

'Thodex' isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan iadesi için Adalet Bakanlığının harekete geçtiği duyuruldu.

Kripto para borsalarından Thodex isimli şirketin 1994 doğumlu yöneticisi Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolar ile yurt dışına kaçtığına dair haberler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Şahsın banka hesaplarına el konulduğu ve Türkiye'ye getirilmesi için çalışmaların başlatıldığı öğrenilirken, Adalet Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizdeki kripto para borsalarından "Thodex" isimli şirketin kurucu ve yöneticisi olan 1994 Gebze doğumlu Faruk Fatih Özer'in yatırımcıları 2 milyar ABD Doları dolandırarak yurt dışına kaçtığına dair haberler yayımlanması üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Nisan 2021 tarihinde soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda, adı geçen hakkında 'Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri düzenlenmiştir. Ayrıca, Başsavcılığın talimatıyla şahsın iş yerinde arama yapılmış, banka hesaplarına da tedbir konulmuştur. İçişleri Bakanlığından alınan 22 Nisan 2021 tarihli yazıyla ise, 20 Nisan 2021'de İstanbul Havalimanı'ndan Tiran (Arnavutluk) Uluslararası Havalimanı'na çıkış yapan şahsın anılan ülkede bulunduğunun teyit edildiği bildirilmiştir. Bu kapsamda, Özer hakkında Kırmızı Bülten yayımlanması maksadıyla Başsavcılık tarafından düzenlenen talep evrakı aynı gün İçişleri Bakanlığına iletilmiştir. Eş zamanlı olarak, şahsın ülkemizi iadesini teminen Arnavutluk'ta tutuklanması için yine Başsavcılıktan temin edilen belgeler, Bakanlığımızca yapılan tercüme işleminin ardından gereği için Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarına iletilmiştir. Gelinen aşamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma işlemlerine devam olunmakta, şahıs hakkında Kırmızı Bülten yayımlanmasına ve şahsın Arnavutluk'ta geçici olarak tutuklanmasına yönelik taleplerin akıbeti beklenmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)