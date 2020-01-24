Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi. - Son Dakika

Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi.

6 saat önce

Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi.

Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi., System.String[]

Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Arif Erdem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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