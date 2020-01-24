Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi. - Son Dakika

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Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi.
6 saat önce
Adalet Bakanlığı, FETÖ firarisi eski futbolcu Arif Erdem'in ABD'den iadesini istedi. Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:08 Kaynak: AA
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