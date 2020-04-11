Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ileri... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ileri...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe erteledi.
Adalet Bakanlığı, hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ileri bir tarihe erteledi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:10 Kaynak: İHA
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