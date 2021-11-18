Üye Girişi
Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi "İnsan Hakları Sertifika Programları" düzenleyecek - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi "İnsan Hakları Sertifika Programları" düzenleyecek

18.11.2021 12:21
Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi "İnsan Hakları Sertifika Programları" düzenleyecek

Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde "İnsan Hakları Sertifika Programları" düzenlenmesine dair iş birliği protokolü imzalandı.

Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde "İnsan Hakları Sertifika Programları" düzenlenmesine dair iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen imza törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ile Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.

Bakan Yardımcısı Moğul, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de hukuk ve insan hakları alanında son 20 yılda önemli reformlar gerçekleştirildiğini, bu reform çalışmalarının da belirli bir plan ve program dahilinde yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 2019 Mayıs'ta, İnsan Hakları Eylem Planı'nın da 2 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Moğul, insan hakları standartlarının yükseltilmesine ve bu iki belgenin uygulanmasına etkin şekilde devam edildiğini ifade etti.

Moğul, İnsan Hakları Eylem Planı'nda öngörülen faaliyetlerden birinin "insan hakları eğitimi konulu sertifika programları düzenlenmesi" olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir yandan insan haklarına yönelik proje ve çalışmalarda sertifika sahiplerinin uzmanlıklarından faydalanılması da öngörülmüştür. Böylece, sertifikanın talep gören, kredibilitesi yüksek bir belge olması amaçlanmıştır. Bu nedenle insan haklarına yönelik çalışmalarda katılımcı bir anlayışla ve ortak akıl temelinde hareket edilmesini de ayrıca bakanlık olarak önemsiyoruz."

Bu noktada, Ankara Üniversitesinin birikimlerinden faydalanmanın insan hakları alanındaki çalışmalara önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirten Moğul, şunları kaydetti:

"Bugün imzalayacağımız 'İnsan Hakları Eğitimi Sertifika Programı' kapsamındaki protokolün, ülkemizdeki insan hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına ve bilinç düzeyinin artırılmasına da katkı sunacağına inanıyorum. Protokol kapsamında, ilk sertifika programının en kısa zamanda, şubat ayında başlayıp dönem sonunda da bitirilmesini ümit ediyorum."

Eğitim programları İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da İnsan Hakları Eylem Planı'nda insan haklarının daha iyi uygulanmasını sağlamak için eğitim programlarının gerçekleşmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu sebeple Adalet Bakanlığı ile yeni bir süreci başlattıklarını belirtti.

Bunun Adalet Bakanlığı ile imzaladıkları ilk protokol olmadığını, daha önce de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" alanında iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Ünüvar, "Sayın Bakanımız da yapılan her işte bilimsel temelin olması gerektiğini ısrarla vurguluyor. Bu konuda, Ankara Üniversitesi olarak daima devletimizin, milletimizin ve adalet sistemimizin emrinde olduğumuzu da ifade etmek isterim." dedi.

Ünüvar, cumhuriyetin en köklü hukuk fakültesine ve hukuk eğitimcilerine sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz aracılığıyla bu eğitim programlarını gerçekleştireceğiz ve hukuk uygulayıcılarımızı buluşturmuş olacağız. Böylece, üniversitemizin ve üniversitelerimizin önemli işlevlerinden birisi olan bilgi birikimini de paydaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız. En temel misyonlarımızdan bir tanesi de budur. Bu sertifika programı ile insan haklarının felsefik temellerinin, ulusal, bölgesel ve uluslararası koruma mekanizmalarının, insan hakları, çevresel korumanın, iklim değişikliği bağlantısını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi düzenine ilişkin kazanımların sağlanmasını amaçlıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Moğul ve Ünüvar, protokolü imzaladı.

Protokolün detayları

Protokol ile Adalet Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi temsilcilerinin bulunduğu "Temsil ve Yürütme Kurulu" ile insan hakları alanında tecrübeye sahip 10 kişiden oluşan "Danışma Kurulu" oluşturulacak.

Sertifika programlarının içeriği, yer ve zamanı ile verileceği hedef kitle, bakanlık ve üniversite temsilcilerinden oluşan Temsil ve Yürütme Kurulunca belirlenecek.

Protokolün geçerlilik süresi, imza tarihinden itibaren iki yıl olacak. Bu sürenin bitiminde, protokolün birer yıllık sürelerle uzatılması öngörülüyor.

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek sertifika programlarında, başta Ankara Üniversitesi olmak üzere, farklı üniversitelerden insan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen yerli ve yabancı akademisyenler ile kamuda görevli eğiticiler yer alacak.

Ayrıca, bu süreçte Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görevli hukukçulardan da destek alınabilecek.

Ankara Üniversitesi, İnsan Hakları, Adalet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi 'İnsan Hakları Sertifika Programları' düzenleyecek - Son Dakika


Son Dakika

Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı 12:20 Halk otobüsünün durakta bekleyen otobüse çarpması sonucu 13 kişi yaralandı Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı 12:17 Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü 12:05 Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Hakkındaki hikaye çok ürkütücü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor 11:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Çatıdan atlayan adamı, polis işte böyle kurtardı 11:08 Çatıdan atlayan adamı, polis işte böyle kurtardı Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın 11:02 Akademisyen Özgür Demirtaş Merkez Bankası'na çağrı yaptı: Lütfen faiz indirimi yapmayın
İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti 10:42 İstanbul Havalimanı'nda midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç hayatını kaybetti Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı 10:29 Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı

Son Dakika Haberleri
12:19 Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8
12:16 Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı
12:09 Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti
11:47 İktidar partisinde 'Erdoğan sonrası' senaryoları
11:39 Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı
11:31 Bakanlıktan döviz alım satımındaki düzenlemeye ilişkin açıklama: Piyasaya müdahale söz konusu değil
11:27 Otomotiv devinin mini aracı Türkiye'de satışa çıkıyor: 20 bin TL
11:27 Yeni projelere yelken açan Kerem Bürsin: Hande ile ilişkimizin tadını çıkarıyoruz
11:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor
11:18 Terim'den yeni taktik! Diagne ve Halil'i birlikte sahaya sürecek
Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı Evlilik hazırlığı yapıyordu, kazada öldü: Ondan geriye sevgilisine evlilik teklif ettiği görüntüler kaldı         
12:22
Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8 Merkez Bankası başkanları değişiyor ama TL'deki değer kaybı durdurulamıyor: Halef ile selefin oranı aynı 50,8         
12:19
Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti Kalp nakli bekleyen Emirhan doğum gününde hayatını kaybetti         
12:10
Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Korona hastalarına verilen Favipiravir maalesef etkisiz çıktı         
11:40
Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi Sertap Erener, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in sözünü kesip tepki gösterdi         
11:10
PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan, TSK'nın operasyonunda öldürüldü         
11:02
Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti Olağanüstü hal ilan edildi! Fırtına Kanada'da hayatı felç etti         
11:00
Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" Karamollaoğlu'ndan cevap: Ne söylemişim de doğru değil         
10:42
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem         
09:51
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor? İnsanlar ölmeden önce en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 12:26:11. #1.12#
SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi "İnsan Hakları Sertifika Programları" düzenleyecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement