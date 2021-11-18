Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi "İnsan Hakları Sertifika Programları" düzenleyecek - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde "İnsan Hakları Sertifika Programları" düzenlenmesine dair iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen imza törenine, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ile Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.

Bakan Yardımcısı Moğul, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de hukuk ve insan hakları alanında son 20 yılda önemli reformlar gerçekleştirildiğini, bu reform çalışmalarının da belirli bir plan ve program dahilinde yürütüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 2019 Mayıs'ta, İnsan Hakları Eylem Planı'nın da 2 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Moğul, insan hakları standartlarının yükseltilmesine ve bu iki belgenin uygulanmasına etkin şekilde devam edildiğini ifade etti.

Moğul, İnsan Hakları Eylem Planı'nda öngörülen faaliyetlerden birinin "insan hakları eğitimi konulu sertifika programları düzenlenmesi" olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir yandan insan haklarına yönelik proje ve çalışmalarda sertifika sahiplerinin uzmanlıklarından faydalanılması da öngörülmüştür. Böylece, sertifikanın talep gören, kredibilitesi yüksek bir belge olması amaçlanmıştır. Bu nedenle insan haklarına yönelik çalışmalarda katılımcı bir anlayışla ve ortak akıl temelinde hareket edilmesini de ayrıca bakanlık olarak önemsiyoruz."

Bu noktada, Ankara Üniversitesinin birikimlerinden faydalanmanın insan hakları alanındaki çalışmalara önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belirten Moğul, şunları kaydetti:

"Bugün imzalayacağımız 'İnsan Hakları Eğitimi Sertifika Programı' kapsamındaki protokolün, ülkemizdeki insan hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına ve bilinç düzeyinin artırılmasına da katkı sunacağına inanıyorum. Protokol kapsamında, ilk sertifika programının en kısa zamanda, şubat ayında başlayıp dönem sonunda da bitirilmesini ümit ediyorum."

Eğitim programları İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılacak

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da İnsan Hakları Eylem Planı'nda insan haklarının daha iyi uygulanmasını sağlamak için eğitim programlarının gerçekleşmesine ihtiyaç duyulduğunu, bu sebeple Adalet Bakanlığı ile yeni bir süreci başlattıklarını belirtti.

Bunun Adalet Bakanlığı ile imzaladıkları ilk protokol olmadığını, daha önce de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" alanında iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Ünüvar, "Sayın Bakanımız da yapılan her işte bilimsel temelin olması gerektiğini ısrarla vurguluyor. Bu konuda, Ankara Üniversitesi olarak daima devletimizin, milletimizin ve adalet sistemimizin emrinde olduğumuzu da ifade etmek isterim." dedi.

Ünüvar, cumhuriyetin en köklü hukuk fakültesine ve hukuk eğitimcilerine sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz aracılığıyla bu eğitim programlarını gerçekleştireceğiz ve hukuk uygulayıcılarımızı buluşturmuş olacağız. Böylece, üniversitemizin ve üniversitelerimizin önemli işlevlerinden birisi olan bilgi birikimini de paydaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız. En temel misyonlarımızdan bir tanesi de budur. Bu sertifika programı ile insan haklarının felsefik temellerinin, ulusal, bölgesel ve uluslararası koruma mekanizmalarının, insan hakları, çevresel korumanın, iklim değişikliği bağlantısını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi düzenine ilişkin kazanımların sağlanmasını amaçlıyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Moğul ve Ünüvar, protokolü imzaladı.

Protokolün detayları

Protokol ile Adalet Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi temsilcilerinin bulunduğu "Temsil ve Yürütme Kurulu" ile insan hakları alanında tecrübeye sahip 10 kişiden oluşan "Danışma Kurulu" oluşturulacak.

Sertifika programlarının içeriği, yer ve zamanı ile verileceği hedef kitle, bakanlık ve üniversite temsilcilerinden oluşan Temsil ve Yürütme Kurulunca belirlenecek.

Protokolün geçerlilik süresi, imza tarihinden itibaren iki yıl olacak. Bu sürenin bitiminde, protokolün birer yıllık sürelerle uzatılması öngörülüyor.

Protokol kapsamında gerçekleştirilecek sertifika programlarında, başta Ankara Üniversitesi olmak üzere, farklı üniversitelerden insan hakları alanındaki çalışmalarıyla bilinen yerli ve yabancı akademisyenler ile kamuda görevli eğiticiler yer alacak.

Ayrıca, bu süreçte Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde görevli hukukçulardan da destek alınabilecek.