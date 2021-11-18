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Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nden 'İnsan Hakları Sertifika Programı' - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nden 'İnsan Hakları Sertifika Programı'

18.11.2021 12:45
Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nden 'İnsan Hakları Sertifika Programı'

ADALET Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında, insan hakları sertifika programları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

ADALET Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında, insan hakları sertifika programları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı. Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan İnsan Hakları Sertifika Programları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolünün, Türkiye'de insan hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına ve bilinç düzeyinin artırılmasına katkı sunacağına söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, ülkemizde hukuk ve insan hakları alanında son 20 yıldır çok önemli reformlar gerçekleştirildiğini ifade etti. Hukukun üstünlüğüne bağlı ve insan odaklı devlet anlayışıyla hazırlanan reform çalışmalarının belli bir plan ve program dahilinde yürütüldüğünün altını çizen Moğul, bu kapsamda güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi perspektifiyle hazırlanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin 2019 yılı Mayıs ayında; özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın da 2 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldığını anımsattı.

'FARKINDALIĞIN ARTIRILMASINA YÖNELİK HEDEFLER BELİRLENMİŞTİR'

İnsan hakları standartlarının yükseltilmesine ve yargı reformuna ilişkin bu iki politika belgesinin etkin bir şekilde uygulanmasına devam edildiğini vurgulayan Moğul, "Eylem planında insan haklarında üst düzey idari ve toplumsal farkındalık ayrı bir amaç olarak belirlenmiş ve bu farkındalığın artırılmasına yönelik de hedefler belirlenmiştir. Yine insan hakları eğitiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması ile hukuk eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik çok sayıda faaliyet öngörülmüştür. Bu kapsamda, hukuk öğreniminin 5 yıla çıkarılması, müfredatın hukuk metodolojisi, hukuki gerekçelendirme ve adalet psikolojisi gibi derslerle zenginleştirilmesi, hukuk fakültelerine giriş için öngörülen başarı sıralamasının yükseltilmesi, kontenjanların yeniden gözden geçirilmesi, adalet meslek yüksekokullarının sadece örgün eğitim vermesi gibi önemli faaliyetler belirlenmiştir. Ayrıca, insan hakları derslerinin zorunlu olması, hukuk fakülteleri dışındaki diğer programlarda da yer verilmesi, üniversitelerde insan hakları ana bilim dalı kurulması, insan hakları eğitim merkezleri kurulması gibi önemli faaliyetlere de yer verilmiştir" ifadelerini kullandı.

'SERTİFİKANIN TALEP GÖREN, KREDİBİLİTESİ YÜKSEK BİR BELGE OLMASI AMAÇLANMIŞTIR'

Adalet Bakanlığı'nca insan hakları alanında yurt dışı yüksek lisans ve doktora imkanlarının sağlanmasıyla birlikte hukuk araştırma enstitülerinin kurulmasının da hayata geçecek önemli yenilikler arasında yer alacağını dile getiren Moğul, şunları kaydetti:

"Eylem planında öngörülen faaliyetlerden bir tanesi de 'İnsan Hakları Eğitimi' konulu sertifika programları düzenlenmesidir. Yine planda insan haklarına yönelik proje ve çalışmalarda sertifika sahiplerinin uzmanlıklarından faydalanılması da öngörülmüştür. Böylece sertifikanın talep gören, kredibilitesi yüksek bir belge olması amaçlanmıştır. Bu nedenle insan haklarına yönelik çalışmalarda katılımcı bir anlayışla ortak bir akıl temelinde hareket edilmesini de ayrıca Bakanlık olarak önemsiyoruz. Bu noktada benim de mezunu olmaktan gurur duyduğum, eğitim alanındaki ülkemizin ulu çınarlarından birisi olan Ankara Üniversitemizin birikimlerinden faydalanmanın insan hakları bağlamındaki çalışmalara önemli katkılar sağlayacağına da inanıyoruz. İmzalanan İnsan Hakları Eğitimi Sertifika Programı kapsamındaki protokolün, ülkemizdeki insan hakları kültürünün yaygınlaştırılmasına ve bilinç düzeyinin artırılmasına da katkı sunacağına inanıyoruz. İlk sertifika programının da en kısa zamanda, şubat ayında başlayıp, dönem sonunda da bitirilmesini ümit ediyorum. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bakanlığımız İnsan Hakları Daire Başkanlığına da ayrıca teşekkür ediyorum."

'HUKUKÇULARIMIZIN KENDİLERİNİ SÜREKLİ GÜNCELLEMELERİ ÖNEMLİ'

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da, yaptığı konuşmada, adalet sisteminin daha iyi hale gelmesi ve güçlenmesi için atılan adımlarda her zaman 'Adalet mülkün temelidir' ilkesiyle hareket edildiğini belirterek, "Her zaman insan hakları noktasında hassasiyetle düşünülen kararlar ortaya koymamız gerekir ki yüksek standartlara ulaşmış bir adalet sistemine sahip olabilelim. Unutmayalım ki insan kalitesi yüksek olan bir hukuk sisteminde yasal düzenlemeler de çok daha güçlü ve kaliteli bir şekilde uygulanacaktır. Adaletin temsilcisi olmak gibi hayati bir sorumlulukla çalışan hukukçularımızın da bu bağlamda sürekli kendilerini güncellemeleri, örnek olacak bir adalet sisteminin inşası için hayati bir öneme haizdir" dedi.

'PAYDAŞLARIMIZLA BULUŞTURMANIN HAKLI MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaştığı Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda da belirtildiği üzere insan haklarının daha iyi uygulanmasını sağlamak için eğitim programlarının gerçekleştirilmesine de ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ünüvar, şunları söyledi:

"Bu kapsamda Adalet Bakanlığımız ile yeni bir süreci de başlatmış bulunuyoruz. Cumhuriyetimizin en köklü hukuk fakültesine ve hukuk eğitimcilerine sahip olan Ankara Üniversitesi olarak, İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz eğitim programı ile hukuk uygulayıcılarımızı buluşturmuş olacağız. Böylece üniversitelerin önemli işlevlerinden biri olan bilgi birikimini paydaşlarımızla buluşturma misyonumuzu da yerine getirecek olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece 'Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye' alt başlığıyla yola çıkan İnsan Hakları Eylem Planı'ndaki insan hakları eğitim amacına hem üniversitemiz hem de Bakanlığımız tarafından büyük bir katkı sağlanmış olacaktır. Ben bu vesileyle, iş birliği protokolümüzün kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Açış konuşmalarının ardından, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar protokolü imzaladı.


Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nden 'İnsan Hakları Sertifika Programı'
Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nden 'İnsan Hakları Sertifika Programı'

Ankara Üniversitesi, İnsan Hakları, Ankara, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nden 'İnsan Hakları Sertifika Programı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi'nden 'İnsan Hakları Sertifika Programı' - Son Dakika
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