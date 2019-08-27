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Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni

52 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Protokolün imzalanması Bakanların el sıkışması Fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Protokolün imzalanması

Bakanların el sıkışması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzaladı.

Mehmet Kasapoğlu, Abdulhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:13 Kaynak: AA
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