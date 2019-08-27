Adalet Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Protokolün imzalanması

Bakanların el sıkışması

Fotoğraf çekimi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzaladı.