Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:40 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.
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