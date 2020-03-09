Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...

6 saat önce

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...

milli eğitim bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:40 Kaynak: AA
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