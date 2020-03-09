Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

İmzaların atılması

Fotoğraf çekimi ve tokalaşma Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.