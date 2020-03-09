Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İmzaların atılması Fotoğraf çekimi ve tokalaşma Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü ANKARA - Milli Eğitim...
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:48 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
İmzaların atılması
Fotoğraf çekimi ve tokalaşma Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.
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