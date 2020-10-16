Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) arasında, eğitim modüllerinin oluşturulması, geliştirilmesi, eğitim materyalleri ile eğitim içeriklerinin hazırlanması konusunda iş birliği yapılmasını sağlayan "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz ve Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Türkiye Noterler Birliği binasında düzenlenen imza törenine katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, dünyanın küçüldüğünü, teknolojinin çağın vazgeçilmez unsuru olduğunu ve teknolojiye yatırım yapan, iyi kullanan devletlerin her anlamda ön plana çıktığını söyledi.

Her alanda teknolojiyi takip etmek durumunda kaldıklarını, devlet olarak bu konuyu çok önemsediklerini belirten Yılmaz, bununla ilgili önemli yatırımlar yaptıklarını anlattı. Yılmaz, Adalet Bakanlığı olarak 150 bin personele sahip olduklarını ve bu personellerin eğitimlerine önem verdiklerini vurgulayarak bu eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Salgın sürecinde uzaktan eğitimin de ne kadar önemli olduğunun farkına varıldığını aktaran Yılmaz, artık iş ve işlemlerin uzaktan devam ettiğine değindi. Yılmaz şöyle konuştu:

"Neticede büyük bir bir altyapı inşallah kısa süre içerisinde olacak ama bizde olan bu altyapıyı ilk başta ceza infaz kurumlarımızda ve kendi bağlı birimlerimizle hayata geçirdik ama Türkiye Noterler Birliği ile de bunu aktif hale getirip onlara bu bilgi birikimimizi aktarmak istiyoruz. Bu kapsamda bir araya gelindi, konuşuldu. Eğitim programlarının, içeriklerin, materyallerinin ne olacağı, tespit edildikten sonra Bakanlık olarak bizler de eğitici desteği vererek inşallah başta noterlerimiz olmak üzere Noterler Birliği çalışanlarını eğitmek, onlara destek vermek istiyoruz."

Bakan Yardımcısı Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür ederek protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

"Uzaktan eğitim ve eğitimci konularında karşılıklı destek alınması planlanmaktadır"

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de noterler olarak mesleği geliştirerek daha da etkin hale getirmek için paydaşlarla özveriyle çalıştıklarını, eğitim alanındaki faaliyetlere her zaman öncelikli önem verdiklerini ifade etti.

Bugün imzalanan protokolün mesleğe, noterlere, hukuk camiasına ve Türkiye'ye yarar sağlayacağına, mesleklerini ileriye taşımaya yardımcı olacağına inandıklarını belirten Cin, şunları kaydetti:

"Bu protokol ile Adalet Bakanlığınca geliştirilen ve yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında, Türkiye Noterler Birliğinin bu alandaki çalışmalarından faydalanılarak eğitim modülleri oluşturulması ve geliştirilmesi, modül bazında eğitim materyalleri ile eğitim içeriklerinin hazırlanması ve geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Ayrıca protokol kapsamında Bakanlığımız ile Bakanlık personeli ve noterlere verilecek meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerde iş birliğine yönelik ortak bir anlayış geliştirilmesi, düzenlenecek faaliyetlerin ortak görüş ve önerilerle belirlenmesi, noterlik mesleğine dair sorunlar hakkında yapılacak eğitimlere Bakanlığımızın katkı sağlaması, uzaktan eğitim ve eğitimci konularında karşılıklı destek alınması gibi faaliyetler planlanmaktadır."

Konuşmaların ardından Yılmaz ve Cin protokole imza attı.