Adalet Bakanlığı İstismara Uğrayan Mağdurların Yanında

Adalet Bakanlığı; cinsel istismar mağdurları, şiddete uğrayan kadınlar ve engellilere yönelik davalarda radikal bir adım atıyor.

Adalet Bakanlığı; şiddete uğrayan kadınlar, cinsel istismar mağdurları ve engellilere yönelik davalar için önemli adım attı. Adalet Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulacak olan projeye göre, engelliler, istismar mağduru çocuklar ve kimsesizlerin davaları devlet tarafından sonuna kadar takip edilecek. Mağdur kişilerin avukat giderlerini ve masraflarını da devlet karşılayacak.



"Sürecin her anında takipçisi olunacak bir düzenleme hazırladık"



İlk olarak 7 pilot ilde uygulanmaya başlanan projeden başarılı sonuçlar alındığı takdirde proje, 81 ilde de uygulamaya koyulacak. Projeye ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mağdur odaklı, hukuk anlayışı çerçevesinde özellikle istismara ve şiddete uğramış kesimlerin yanında olmak adına bu projeyi gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Davalarda bu sürecin takipçisi olmak adına Adalet Bakanlığı çok etkin olacak. Bu konudaki mağdurların hakları çok yakından takip edilecek. Bu konudaki çalışmalarımız genel itibariyle tamamlandı. Örselenmeden ve yargılanmanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Şiddete uğramış, istismara uğramış kişi yalnız hissetmeyecek. Sürecin her anında takipçisi olunacak bir düzenleme hazırladık. Yakın zamanda ayrıntılarını paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

