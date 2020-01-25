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Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep,...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı" Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:58 Kaynak: AA
Son Dakika Deprem sonrası hasar oluşan Adıyaman Cezaevi boşaltılıyor Deprem anında 2. kattan atlayan genç kız o anları anlattı Adıyaman'daki tutuklular hasar nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu