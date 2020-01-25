Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı: 'Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep,... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep,...

6 saat önce

Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı"

Adalet Bakanlığı:

Adalet Bakanlığı: "Kısmi çatlaklar oluşan Adıyaman Cezaevi'ndeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a nakledilmeye başlandı"

Adalet Bakanlığı, Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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