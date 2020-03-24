Adalet Bakanlığı korona virüs tedbirleri çerçevesinde 50 bin 792 personele uzaktan eğitim verecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı korona virüs tedbirleri çerçevesinde 50 bin 792 personele uzaktan eğitim verecek - Son Dakika

Adalet Bakanlığı korona virüs tedbirleri çerçevesinde 50 bin 792 personele uzaktan eğitim verecek

6 saat önce

Adalet Bakanlığı, korona virüs önlemlerine bir yenisini daha ekleyerek personel eğitiminde uzaktan eğitim modelini uygulamaya başladı.

Adalet Bakanlığı korona virüs tedbirleri çerçevesinde 50 bin 792 personele uzaktan eğitim verecek, System.String[]

Adalet Bakanlığı, korona virüs önlemlerine bir yenisini daha ekleyerek personel eğitiminde uzaktan eğitim modelini uygulamaya başladı. Bakanlık, uzaktan eğitim modeliyle 50 bin 792 personele uzaktan eğitim verecek.


Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başta ceza infaz kurumları olmak üzere sıkı sıkıya uyguladığı korona virüs önlemlerine bir yenisini daha ekleyen Bakanlık, kurum içi eğitim çalışmalarını uzaktan eğitim modeliyle yürütecek. Bu kapsamda hazırlanan "Stresle Başa Çıkma" ve "İşyerinde Çalışma Yöntemi" konulu iki eğitim modülü UYAP'a yüklendi. Toplamda 50 bin 792 personelin faydalanacağı eğitim modülleri için gerekli test çalışmaları yapıldı. Başarıyla tamamlanan test süreci sonrasında ilgili personele uzaktan eğitim bağlantıları e-posta aracılığıyla gönderildi. Uzaktan eğitimden faydalanacak personel arasında adliyelerde görev yapan yazı işleri müdürü, idari işler müdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcıları, zabıt katibi, icra katibi, memur ve veznedar unvanlarında görev yapan toplam 50 bin 792 personel bulunuyor. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:51 Kaynak: İHA

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