Adalet Bakanlığı:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak

İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu

Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm

Salda Gölü tartışmaları devam ederken Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu görevden alındı

Bakan Albayrak 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nin detaylarını anlattı: Başvurular internetten yapılacak, eğitim hemen başlayacak

Gürültü ihbarı alan polis, korona günlerinde online düzenlenen kına gecesi ile karşılaştı

Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor