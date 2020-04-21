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Adalet Bakanlığı: "Korona virüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı: "Korona virüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantılarının altıncısı, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Adalet Bakanlığı: "Korona virüse karşı adalet hizmetlerinde alınan tedbirlere ilişkin koordinasyon toplantılarının altıncısı, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 01:51 Kaynak: İHA
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