Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında daha önce ceza infaz kurumlarında alınan... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında daha önce ceza infaz kurumlarında alınan...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında daha önce ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 30 Nisan'a kadar uzattı.
Adalet Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında daha önce ceza infaz kurumlarında alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 30 Nisan'a kadar uzattı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:48 Kaynak: İHA
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