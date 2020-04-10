Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini,... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini,...
31 dakika önce
Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.
Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:40 Kaynak: AA
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