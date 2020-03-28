Adalet Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı , koronavirüsle mücadele kapsamında daha önce cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Bilim Kurulunun önerisiyle iki hafta uzattı.

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Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı

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