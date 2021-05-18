Adalet Bakanlığı "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu" yayımladı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu" yayımladı

18.05.2021 13:05
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, adliyelerde mağdurların kendilerini yalnız hissetmemeleri, adalete erişimin güçlendirilmesi amacıyla "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu" yayımladı.

Adalet Bakanlığı, adliyelerde mağdurların kendilerini yalnız hissetmemeleri, adalete erişimin güçlendirilmesi amacıyla "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu" yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesinde (YRS) mağdur odaklı uygulamaların geliştirilmesine yönelik hedefler birer birer hayata geçiriliyor.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) da yer alan faaliyetler doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca adalete erişimin güçlendirilmesi ve özellikle suç mağdurlarının adli süreçte ikincil örselenmelerinin önlenmesi amacıyla "Mağdura Yaklaşım Kılavuzu" hazırlandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla uygulayıcılara gönderilen kılavuzda, adaletin, hakkın hak sahibine tesliminin yanında, mağdurun gözyaşının silinmesi ve vicdanların teskin edilmesi gerektiği vurgulandı.

Mağdurun, mazlumun ve güçsüzün adli süreçte hak ve hukuk temelinde korunması gerektiğinin belirtildiği kılavuzda, mağdurlara kırılganlık durumlarına uygun şekilde yaklaşım sergilenmesi ve mağdurların adli süreçte ikincil örselenmelerine izin verilmemesi istendi.

Hazırlanan kılavuz ile adli süreçte görev alan ve mağdurlara birebir hizmet veren görevlilerin, mağdur ile iletişimde belirlenen ilkeler ışığında hizmet sunmaları öngörülüyor.

Bu noktada suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri, mağdurlara doğru yaklaşım ilkelerinden yola çıkılarak, hizmet sunulması temel hareket noktası olarak benimseniyor.

Uygun tutum ve davranışlar anlatılıyor

Hakim ve Cumhuriyet savcılarının yanı sıra barolar, kolluk görevlileri ve sağlık çalışanlarının da yararlanabileceği kılavuzda, çocuklar, yaşlılar, engelliler, şiddet mağduru kadınlar gibi kırılgan grupların ihtiyaçlarına cevap verilirken, bu kişilere uygun tutum ve davranışların neler olduğu anlatılıyor.

Kılavuzla ayrıca mağduriyetin tam olarak anlaşılabilmesi için, mağdurun hisleri ve temel gereksinimleri yanında mağdurun beyanının alınması sürecinde yapılması ve yapılmaması gereken davranışlara da işaret ediliyor.

Kişilerin mağduriyeti ve bireysel özellikleri gözetilerek hazırlanan kılavuzla görevlilerin, farklı suçlardan mağdur olan veya farklı bireysel özelliklere sahip olan mağdurlara yaklaşımda ortak bir yaklaşımın benimsenmesi isteniyor.

Kılavuzda suça maruz kalan kişilerin çoğunlukla ilk temas noktası olan kolluk görevlilerine ve Cumhuriyet savcılarına yönelik olarak, mağdurun temel ihtiyaçları, ifadeye hazırlanması, dinlenilmesi, ifade sırası ve sonrasında görevlilerin dikkat etmesi gereken hususlar gibi başlıklara yer veriliyor.

Yine hakimler ve uzmanlar yanında sağlık personeli için de standart yaklaşımların sergilenmesi adına bu kurumlarda görev yapan farklı meslek grupları özelinde karşılaşılabilecek durumlara da kılavuzda detaylı olarak değiniliyor.

Adli Görüşme Odalarının sayısı 99'a yükseldi

Öte yandan, Adalet Bakanlığının mağdur odaklı yaklaşım stratejisini ortaya koyan ve 2019 yılında 7 pilot adliyede kurulan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinin sayısı 2021 yılı nisan ayı itibarıyla 112'ye ulaştı.

Sanıkla adli süreçte yüz yüze gelmemesi gerektiği değerlendirilen mağdurlara hizmet eden ve özel olarak tasarlanan bu müdürlükler bünyesindeki Adli Görüşme Odaları (AGO) sayısı da 99'a yükseldi.

Hem Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri hem de AGO'ların sayılarının arttırılmasını ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen Adalet Bakanlığı, bunun yanı sıra uzman psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı sayısını da 2021 yılında yüzde 50 oranında arttıracak.

Yakın zamanda 400 yeni uzman daha mağdurlara hizmet etmek üzere adliyelerde göreve başlayacak.

Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı, İnsan Hakları, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı 'Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' yayımladı - Son Dakika


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