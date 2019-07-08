Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığı'na 3 bakan yardımcısı ataması
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Adalet Bakanlığı'na 3 bakan yardımcısı ataması

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Şaban Yılmaz, Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş'u atadı.

Adalet Bakanlığı'na 3 bakan yardımcısı ataması, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Şaban Yılmaz, Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş'u atadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına üç atama yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve avukat Zekeriya Birkan getirildi.
'HAYIRLI OLSUN' MESAJI 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:30 Kaynak: DHA
Adalet Bakanlığı, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Politika
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