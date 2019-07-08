Adalet Bakanlığı'na 3 bakan yardımcısı ataması
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Şaban Yılmaz, Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş'u atadı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:30 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, Adalet Bakanlığı
Bakan Yardımcılıklarına Şaban Yılmaz
, Zekeriya Birkan
ve Uğurhan Kuş'u atadı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına üç atama yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararlarına göre; Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, Bursa
Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş ve avukat Zekeriya Birkan getirildi.
'HAYIRLI OLSUN' MESAJI
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Twitter
'dan yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
- Ankara
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