Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığı'ndan Personele Teşekkür ve Takdir Belgesi

Adalet Bakanlığı'ndan Personele Teşekkür ve Takdir Belgesi

1 saat önce

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda emekli olarak ayrılan ve iş yurtları ürün ve el sanatları fuarlarında görev alan personele, Adalet Bakanlığı teşekkür ve takdir belgeleri verildi.

Adalet Bakanlığı'ndan Personele Teşekkür ve Takdir Belgesi, System.String[]
Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda emekli olarak ayrılan ve iş yurtları ürün ve el sanatları fuarlarında görev alan personele, Adalet Bakanlığı teşekkür ve takdir belgeleri verildi.

Adalet Bakanlığı tarafından, Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan emekli olarak ayrılan personellere ve İşyurtları Daire Başkanlğı'ndan çeşitli illerde düzenlediği İş Yurtları Ürün ve El Sanatları Fuarında görev alan personellere, teşekkür ve takdir belgeleri verildi.

Belge töreni, Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda düzenlendi. Törene, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gürkan Kütük, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Cengiz Güler, Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürü ile kurum personelleri katıldı.

Törende konuşan İnal, teşekkür belgelerinin iş ile ilgili motivasyonu artırması ve manevi değere sahip olmasından dolayı personellere verildiğini söyledi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:31 Kaynak: İHA
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