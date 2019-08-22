Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığı orman yangınlarına ilişkin cezaları hatırlattı
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Adalet Bakanlığı orman yangınlarına ilişkin cezaları hatırlattı

1 saat önce

Adalet Bakanlığı tarafından, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapıldı.

Adalet Bakanlığı orman yangınlarına ilişkin cezaları hatırlattı, System.String[]

Adalet Bakanlığı tarafından, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapıldı.

Adalet Bakanlığı, Twitter, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:25 
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