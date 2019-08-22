Adalet Bakanlığı orman yangınlarına ilişkin cezaları hatırlattı
1 saat önce
Adalet Bakanlığı tarafından, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapıldı.
Adalet Bakanlığı tarafından, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:25
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