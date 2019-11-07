Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığı personeline "İletişim ve Değer" konferansı verildi
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı personeline 'İletişim ve Değer' konferansı verildi

Adalet Bakanlığı personeline "İletişim ve Değer" konferansı verildi

6 saat önce

Adalet Bakanlığı personeline yönelik "İletişim ve Değer" konulu konferans düzenlendi.

Adalet Bakanlığı personeline

Adalet Bakanlığı personeline yönelik "İletişim ve Değer" konulu konferans düzenlendi.

Adalet Bakanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi'nde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Bakanlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler kapsamında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Yağcı tarafından "İletişim ve Değer" konusunun işlendiği konferans verildi.

Yağcı, konferansında, iletişimin önemi, etkili iletişim, iş hayatındaki iletişim, çalışanlar arasındaki diyalog ve insanlar arasındaki değer konularına değindi.

Konferansın sonunda Adalet Bakanlığı Ankara Personel Eğitim Merkezi Müdür Vekili Ayşe Yıldırım, Yağcı'ya plaket takdim etti.

Konferans, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:40 Kaynak: AA
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