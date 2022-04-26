Adalet Bakanlığı, şehit infaz koruma memurunun ailesi için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı, şehit infaz koruma memurunun ailesi için yardım kampanyası başlattı

26.04.2022 16:02
Adalet Bakanlığı, şehit infaz koruma memurunun ailesi için yardım kampanyası başlattı

Adalet Bakanlığı, Bursa'daki terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlattı.

Adalet Bakanlığı, Bursa'daki terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlattı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, 20 Nisan'da Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında terör saldırısı yapıldığı, saldırıda Yiğit'in şehit olduğu anımsatıldı.

Yiğit'in geride eşi ve biri 10 aylık olmak üzere 3 çocuk bıraktığı belirtilen bilgilendirmede, Bursa Valiliğinin onayıyla 6 ay süreyle Yiğit'in ailesi için destek kampanyası başlatıldığı aktarıldı.

Kampanyaya ilişkin banka/hesap numarası bilgileri, Bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek.

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Bursa'daki terör saldırısında şehit olan Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlatıldı Bursa'daki terör saldırısında şehit olan Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlatıldı

Adalet Bakanlığı, Bursa, İnfaz, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı, şehit infaz koruma memurunun ailesi için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika


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