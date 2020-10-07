Adalet Bakanlığı şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması düzenliyor - Son Dakika

Adalet Bakanlığı şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması düzenliyor

07.10.2020 15:33
Adalet Bakanlığı şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması düzenliyor, System.String[]

Adalet Bakanlığı şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması düzenliyor.

Adalet Bakanlığı şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması düzenliyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2015'te şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın hatırasını yaşatmak ve gençlere örnek olmak amacıyla "Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması" düzenleniyor.

"Bir ömür adalet uğruna" sloganıyla düzenlenen yarışmada, öykü ve denemeler için belli bir konu sınırlaması bulunmuyor ancak "adalet", "merhamet", "vicdan", "hak", "hukuk" ve "özgürlük" gibi belli başlı temaların işlenmesi tavsiye ediliyor.

İsteyen herkesin katılabileceği yarışmada, gönderilecek eserlerin alıntı olmaması veya herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor.

Yarışmanın jürisi, Hürriyet gazetesi yazarı Doğan Hızlan, Muhit dergisi Genel Yayın yönetmeni şair yazar İbrahim Tenekeci, yazar Leyla İpekçi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Fatih Andı ve yazar Necip Tosun'dan oluşuyor.

Başvuru koşulları ve değerlendirme

Yarışmaya, 1 Şubat 2021'e kadar başvuru yapılacak. 1 Şubat'tan sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylar yazdıkları öykü ve denemenin 6 nüshasını ilanda belirtilen adrese, dijital nüshasını da e-mail yoluyla gönderecek.

Yarışmada başarılı olan eserler, Mehmet Selim Kiraz'ın şehit olduğu 31 Mart 2021'de Adalet Bakanlığının internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

Yarışmada 1'inciye 30 bin lira, 2'inciye 20 bin lira, 3'üncüye de 15 bin lira ödül verilecek. Ayrıca Adalet Bakanlığı dereceye giren eserleri uygun göreceği şekilde yayımlayacak.

"Sizleri, zihninizdeki adalet düşüncesini kağıda dökmeye davet ediyorum"

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şunları kaydetti:

"Şehit Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın aziz hatırasını yaşatmak için, adına ithafen öykü ve deneme yarışması düzenliyoruz. Bu anlamlı vesileyle sizleri, yüreğinizdeki adalet duygusunu, zihninizdeki adalet düşüncesini kağıda dökmeye davet ediyorum."

Mehmet Selim Kiraz, Adalet Bakanlığı, Savcı, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anısına öykü ve deneme yarışması düzenliyor - Son Dakika

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