Adalet Bakanlığı sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika

Adalet Bakanlığı sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

08.12.2020 12:47
Adalet Bakanlığı sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yapıldı, System.String[]

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Adli ve idari yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları, hakim adayları, icra müdür ve yardımcıları, icra katipleri ve adalet uzmanları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri kontrolör ve stajyer kontrolörleri hariç, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarına ilk defa devlet memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların nakillerinde uygulanacak yönetmeliğin bazı maddelerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, zabit katibi, cezaevi katibi, daktilograf kadrolarına bilişim teknolojileri mezunları da diğer genel şartları taşımaları koşuluyla atanabilecek.

Aşçı kadrosuna atanabilmek için ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olma şartında değişiklik yapıldı. Adalet Bakanlığında aşçı kadrosuna atanmak için ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmi kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen, Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak gerekecek.

Merkezi sınava girip en az 70 puan alanlar arasından ilk defa atanacak personelden, zabıt katibi, mübaşir, infaz ve koruma memuru ile cezaevi katibi kadroları için seçim yapılırken, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunlarına öncelik tanınacak.

Sınav Kurulu oluşturulabilecek

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre yapılan merkezi sınava girip en az 70 puan alanlar arasından atamaları Adalet Komisyonunca teklif edilecek memurların sözlü veya gerektiğinde uygulamalı sınavlarıyla ilgili işlemler yine Adalet Komisyonlarınca gerçekleştirilecek. Ancak Adalet Komisyonunun görevlerinin bir kısmını veya tamamını yerine getirmek üzere Bakanlıkça, Bakanlık merkezinde sınav kurulları oluşturulabilecek.

Sınav kurulu, ilgisine göre Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü veya Bakanlık Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü genel müdür yardımcıları veya daire başkanlarından birinin başkanlığında, hakim sınıfından iki üyenin katılımıyla toplam üç üyeden oluşacak. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenecek. Gerektiğinde aynı usulle birden fazla sınav kurulu teşkil edilebilecek.

Atama yapılacak kadronun teknik bilgi ve uzmanlık gerektirmesi halinde, sınav kuruluna konusunda uzman ilave iki üye görevlendirilebilecek. Adalet komisyonları ile sınav kurulunun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamayacak. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilecek.

Yönetmelik değişikliği ile daha önce gazete ilanıyla da yapılan sınav duyuruları, Bakanlık veya bağlı kuruluş internet sitesinde ilan edilecek, sadece Adalet Komisyonu başkanlıklarından temin edilebilen sınav başvuru formları da internet sitesinden alınabilecek. Asılmak suretiyle duyurulan sınav sonuçları da artık Bakanlık internet sitesinden ilan edilecek.

Değişiklikle ayrıca sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yapılan itiraz süresi, 10 günden 5 güne indirildi.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce duyurusu yapılmış personel alımına ilişkin işlemler, duyurunun gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tamamlanacak. ???????

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete, Adalet, İnfaz, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı sınav, atama ve nakil yönetmeliğinde değişiklik yapıldı - Son Dakika


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