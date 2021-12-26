Adalet Bakanlığı Sınavları-1 - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı Sınavları-1

26.12.2021 21:16
Adalet Bakanlığı Sınavları-1

25-26 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

25-26 Aralık 2021 tarihinde uygulanan 2021- Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 26 Aralık 2021 tarihinde saat 19. 00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2021-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavları Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (% 10)

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Adalet Bakanlığı, Aralık, Yargı, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Adalet Bakanlığı Sınavları-1 - Son Dakika

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