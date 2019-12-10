Son Dakika Haberleri: "adalet bakanlığı sözcüsü çekin 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"
Son Dakika Güncel 'adalet bakanlığı sözcüsü çekin 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır' - Son Dakika

"adalet bakanlığı sözcüsü çekin 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"

6 saat önce

"Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"

"Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"

adalet bakanlığı sözcüsü çekin 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır

Adalet Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
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