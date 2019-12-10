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"adalet bakanlığı sözcüsü çekin 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"
6 saat önce
"Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:09 Kaynak: DHA
"Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"
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