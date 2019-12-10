Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: 'Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır' - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"

7 saat önce

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. (1)

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "(Arabuluculuk sınavı) Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur."

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır."

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:30 Kaynak: AA
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