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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır"
7 saat önce
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:30 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. (1)
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "(Arabuluculuk sınavı) Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur."
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır."
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