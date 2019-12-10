Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Toplumun bütün kesimlerinin görüş ve önerilerini yansıtacağımız...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: 'Toplumun bütün kesimlerinin görüş ve önerilerini yansıtacağımız... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Toplumun bütün kesimlerinin görüş ve önerilerini yansıtacağımız...

6 saat önce

-Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

- Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: Toplumun bütün kesimlerinin görüş ve önerilerini yansıtacağımız...

Adalet Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Nobel ödülü verilirse almam
12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 18:33:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Toplumun bütün kesimlerinin görüş ve önerilerini yansıtacağımız...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]