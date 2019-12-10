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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Çekin: "Toplumun bütün kesimlerinin görüş ve önerilerini yansıtacağımız...
6 saat önce
-Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:12 Kaynak: AA
- Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin'in konuşması ANKARA - Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (2)
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