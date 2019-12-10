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Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "(Arabuluculuk sınavı) Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "(Arabuluculuk sınavı) Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:26 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "(Arabuluculuk sınavı) Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur."
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