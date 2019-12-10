Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: 'Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara... - Son Dakika
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:24 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Nobel ödülü verilirse almam 12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım İYİ Parti'li Kaya'dan Bahçeli'ye görevden alma teşekkürü