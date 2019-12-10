Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: 'Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara...

6 saat önce

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır.

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin:

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: "Açılan 289 fiili darbe davasının 271'i karara bağlanmıştır."

Adalet Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:24 Kaynak: AA
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