2023 Arabuluculuk Tarifesi Belli Oldu

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan '2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre; arabulucuya taraf başı ödenecek ücret, iki kişinin taraf olması durumunda, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 400 TL, ticari uyuşmazlıklarda 780 TL ve işçi-işveren uyuşmazlıklarında 400 TL olacak.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; konusu para olan ve olmayan konularda hukuki uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasında arabulucuya ödenecek ücretler, aralarında uyuşmazlık bulunan kişi sayısı ve görev yapacak arabulucu sayısına göre hesaplanacak.

ARABULUCULUK TARİFESİNE GÖRE ÜCRET

Tebliğ'de arabuluculuk tarifesine göre ücret belirlemeye ilişkin şu düzenleme yer aldı:

"- Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu tarifenin eki arabuluculuk ücret tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir.

Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, ticari uyuşmazlıklarda 2 bin TL, diğer uyuşmazlıklarda ise bin 400 TL ücret isteyebilir.

Somut bir uyuşmazlıkla ilgili arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi sırasında yeni uyuşmazlık konularının ortaya çıkması halinde, her bir uyuşmazlık için ayrı ücrete hak kazanılır.

Aksi kararlaştırılmadıkça arabuluculuk ücreti taraflarca eşit ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu tarifenin eki arabuluculuk ücret tarifesinin birinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, her bir arabulucuya bu tarifede belirtilen ücret ayrı ayrı ödenir.

Aynı uyuşmazlığın çözümüne ilişkin bu tarifenin eki arabuluculuk ücret tarifesinin ikinci kısmında belirtilen hallerde arabuluculuk faaliyetinin birden çok arabulucu tarafından yürütülmesi durumunda, bu tarifede birden fazla arabulucu için belirtilen orandaki ücret, her bir arabulucuya eşit bölünerek ödenir.

Arabulucu, ihtiyari arabuluculuk süreci başlamadan önce arabuluculuk teklifinde bulunan taraf veya taraflardan ücret ve masraf isteyebilir. Bu fıkra uyarınca alınan ücret, arabuluculuk süreci sonunda arabuluculuk ücretinden mahsup edilir. Arabuluculuk sürecinin başlamaması halinde bu ücret iade edilmez. Masraftan kullanılmayan kısım, arabuluculuk süreci sonunda iade edilir.

Arabulucu, dava şartı arabuluculuk sürecinde taraflardan masraf isteyemez."

ÖDENECEK ÜCRET TARAF SAYISINA GÖRE DEĞİŞECEK

2023 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi'ne göre ödenecek tutar, uyuşmazlık konusu ve taraf sayısına göre belirlenecek. Buna göre, taraf başı ödenecek saatlik asgari tutar şöyle:

Aile Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 400 TL ile 960 TL arasında,

Ticari uyuşmazlıklarda 780 TL ile bin 680 TL arasında,

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında 400 TL ile 960 TL arasında,

Tüketici uyuşmazlıklarında 400 TL ile 960 TL arasında,

Diğer tüm uyuşmazlıklarda 480 TL ile bin 80 TL arasında olacak şekilde belirlendi.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıkların çözülmesinde arabulucuya ödenecek ücret ise üzerinde anlaşılan miktarın yüzde 9'u ile yüzde 0,5'i arasında değişecek.