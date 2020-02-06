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Adalet Bakanlığı: "Terör bir insanlık suçudur.
6 saat önce
Adalet Bakanlığı: "Terör bir insanlık suçudur.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı: "Terör bir insanlık suçudur. Bu konuda sergilenen ikiyüzlü tutumu ve politik seçiciliği tarih not etmektedir."
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