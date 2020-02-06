Adalet Bakanlığı: "Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı: 'Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı: "Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı...

6 saat önce

Adalet Bakanlığı: "Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da beklemektedir.

Adalet Bakanlığı:

Adalet Bakanlığı: "Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da beklemektedir."

Adalet Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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