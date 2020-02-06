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Adalet Bakanlığı: "Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı: "Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da beklemektedir.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:36 Kaynak: AA
Adalet Bakanlığı: "Terörün her türlüsüne karşı hukuki ve kararlı mücadele sürdüren Türkiye, aynı yaklaşımı Avrupalı muhataplarından da beklemektedir."
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