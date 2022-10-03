Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti

03.10.2022 12:32

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, 3 çocuğunun annesi olan eşi İlksen Tüzün'ü silahla vurarak katletti. İşlediği cinayetin ardından intihar eden Tüzün'ün daha önceden Alperen Ocakları Genel Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Hakim Serkan Tüzün dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut'ta bulunan hakim lojmanında 3 çocuğunun annesi olan eşi İlksen Tüzün'ü öldürdükten sonra aynı silahla kendi canına kıydı.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TETKİK HAKİM OLARAK GÖREV YAPMIŞTI

Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

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DESTİCİ TARAFINDAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2014 yılında Serkan Tüzün'ü Alperen Ocakları Genel Başkanlığı görevinden almıştı. Tüzün, cumhurbaşkanlığı seçiminde BBP'nin Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleme kararını eleştirip, İhsanoğlu'na destek vermeyeceğini açıkladığı için görevden alınmıştı.

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Hakim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Tüzün, eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika


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