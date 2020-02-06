Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanlığı: 'Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere... - Son Dakika

Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere...

6 saat önce

Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosu'nda konuşmacı rolü verilmesi, bu konuşmalarda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılması, vahim ve kabul edilemez bir durumdur.

Adalet Bakanlığı:

Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosu'nda konuşmacı rolü verilmesi, bu konuşmalarda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılması, vahim ve kabul edilemez bir durumdur. Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılması, AB müktesebatına da, terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırıdır." - ANKARA

Adalet Bakanlığı, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
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