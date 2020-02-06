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Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere...
6 saat önce
Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosu'nda konuşmacı rolü verilmesi, bu konuşmalarda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılması, vahim ve kabul edilemez bir durumdur.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:32 Kaynak: İHA
Adalet Bakanlığı: "Türk Yargısının uluslararası ölçekte peşinde olduğu eli kanlı teröristlere Avrupa Parlamentosu'nda konuşmacı rolü verilmesi, bu konuşmalarda ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza yönelik çirkin ve yakışıksız ifadelerin kullanılması, vahim ve kabul edilemez bir durumdur. Parlamento üyelerinin gözü önünde örgüt propagandası yaptırılması, AB müktesebatına da, terörle mücadeleye ilişkin uluslararası taahhütlere de aykırıdır." - ANKARA
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