Üye Girişi
Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 40 bin aday girdi - Son Dakika

Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 40 bin aday girdi

30.05.2021 14:45
Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 40 bin aday girdi, System.String[]

Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı bugün yapıldı.

Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı bugün yapıldı.

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ceza hukuku alanında alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan uzlaştırma müessesinde aktif rol almak için zorunlu eğitimlerini tamamlayan ve sınava girmeye hak kazanan yaklaşık 40 bin uzlaştırmacı adayı başarı için ter döktü.

Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığına bağlı olarak 27 bin 367 uzlaştırmacı sicile kayıtlı olarak sistemde aktif rol alıyor.

Bakanlık, ihtiyaç doğrultusunda bugün yapılan sınav sonucuna göre 5 bin uzlaştırmacıyı daha sisteme dahil edecek.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Kayseri, Samsun ve Van'da yapılan sınavlarda zorunlu eğitimleri tamamlayan yaklaşık 40 bin adaydan sınav sonucuna göre sisteme dahil edilecek 5 bin kişi ile ülke genelinde uzlaştırmacı sayısı 32 bini aşacak.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin temel vizyonu olan güven veren ve erişilebilir adalet sisteminin önemli bir parçası olan uzlaştırma, ülke genelinde her geçen gün yaygınlaşıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili katıldığı birçok etkinlikte alternatif çözüm yollarının önemini vurgulayarak uzlaştırmada, en başta suç mağdurunun haklarının korunduğunu ve suçtan kaynaklanan bir zarar varsa bunun hızlıca telafi edildiğini vurguladı.

Mağdurların zararı hızlı şekilde telafi ediliyor

Uzlaştırma müessesesi hukuka ilk kez 1 Haziran 2005'te girdi ve 2016'da revize edildi ve 2017'den bu yana büyük başarıyla yürütülüyor. Uygulamada dosyalar genellikle toplumsal dayanışma örneği olan edimlerle sonuçlandırılıyor. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde mağdurlar suç nedeniyle uğramış oldukları zararları maddi ya da manevi olarak hızlı şekilde telafi ediyor.

Uzlaştırmaya tabi dosyalardan yüzde 83'ü uzlaşıyla sonuçlandı

Dosyaların daha az masrafla ve daha kısa sürede çözümünü sağlayan uzlaştırma, tarafların memnuniyeti ve uzlaşması temelinde uygulanıyor. Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uygulama ile 1 Ocak 2017'den bugüne kadar 987 bin 647 dosyada uzlaşma sağlandı. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda başarı oranı yüzde 83 oldu.

Kamusal barışa katkı sağlıyor

Ceza anlaşmazlıklarını dostane yöntemlerle çözen uzlaştırma, kişiler arasındaki ilişkileri düzenlemek suretiyle kamusal barışın yeniden tesisine hizmet ediyor. Toplumun adalet tecrübesinin artmasına ve sorunların adli birimlere yansımadan toplum içerisinde sulh ile çözülmesini sağlayarak taraflar arasında sürekli olarak yinelenebilecek uyuşmazlıkları çözerek yeni suçların önüne geçiyor. Onarıcı adalet kurumu olan uzlaştırma mahkemelerin iş yükünü azaltırken, söz konusu birimlerde yapılan giderlerden de tasarruf edilmesini sağlıyor.

Soruşturma evresinde soruşturmayı yürüten savcı, mahkeme aşamasında da hakim tarafından suçun uzlaştırma kapsamında olduğu kanaatine erişilmesi üzerine dosya, uzlaştırma bürosuna gönderiliyor. Uzlaştırma, cumhuriyet başsavcılığı tarafından görevlendirilen tarafsız ve bağımsız bir uzlaştırmacı kontrolünde gerçekleştiriliyor.

Tarafların kabulüyle başlayıp özgür iradeyle devam ediyor

Uzlaştırma süreci, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Taraflar, uzlaşma teklifini kabul ederlerse müzakere aşamasına geçiliyor. Anlaşma konusu edimi de yine taraflar belirliyor. Süreçte, mağdur ve fail görüşmeleri uzlaştırmacılar eşliğinde yapılıyor.

Taraflar, uzlaşma edimi olarak mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dileme, maddi veya manevi zararın karşılanması, bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağışta bulunma, kamu yararına hizmet veren kuruluşlarda çalışma, şüphelinin topluma faydalı birey olmasını sağlayacak programa katılması gibi edimleri, anlaşma konusu olarak belirleyebiliyor.

Adalet Bakanlığı, Adalet, Kamu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 40 bin aday girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı! Savaş uçağı tören sırasında yere çakıldı Darbeci Hafter'in gövde gösterisi felaketle sonuçlandı! Savaş uçağı tören sırasında yere çakıldı Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı Müjdeyi Bakan Varank verdi! Arçelik ile güçlerini birleştiren teknoloji devi TCL, Türkiye'de telefon üretimine başladı BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun 206 milyon lira değerindeki olağanüstü nadir madalyona İngiltere'den satış yasağı geldi 206 milyon lira değerindeki olağanüstü nadir madalyona İngiltere'den satış yasağı geldi AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi Salih Uçan, Galatasaray'ın daha cazip teklifine rağmen Beşiktaş'a 'evet' dedi

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare Gizlice evlenen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın nikahından ilk kare         
15:51
İstanbul'un göbeğinde iki aile birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekti: 9 yaralı İstanbul'un göbeğinde iki aile birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekti: 9 yaralı         
15:20
Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürüp baldızını aramış: Kızınızı öldürdüm, gelip alın Tartıştığı eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldürüp baldızını aramış: Kızınızı öldürdüm, gelip alın         
14:46
Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı Ligi karıştıran 'şike mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı         
14:30
NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi NATO tatbikatında skandal! Askerler yanlışlıkla ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi         
14:03
Yılmaz Vural'la bir anısını anlatan dizi oyuncusu Bartu Küçükçağlayan, gülmekten kırdı geçirdi Yılmaz Vural'la bir anısını anlatan dizi oyuncusu Bartu Küçükçağlayan, gülmekten kırdı geçirdi         
13:56
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi Taksim'in göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Ancak özel harekat ayırabildi         
12:11
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor Bin solucanla başladı, şimdi 100 milyon tane var! Gübresini yöre halkına ücretsiz dağıtıyor         
10:03
İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu İstanbul'da şebeke suyu içip zehirlendiği iddia edilen 100 kişi hastanelere başvurdu         
09:02
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim         
17:42
Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı Yemekler sürekli kaybolunca, mutfağa gizli kamera koydu; dolaptan tanımadığı bir kadın çıktı         
16:06
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2021 16:16:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavına 40 bin aday girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement