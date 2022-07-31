Çocuk görüşme merkezlerinin sayısı 50'ye çıkarılacak

ADALET Bakanlığı, velayet altındaki çocukların ebeveynlerine teslim işlemleriyle ilgili icra sürecine son verilmesi amacıyla pilot uygulaması gerçekleştirilen çocuk görüşme merkezlerinin sayısının, 50'ye çıkarılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk pilot çocuk görüşme merkezlerinin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Uşak'ta katıldığı törenle haziran ayında hizmete açıldığı belirtilerek, "1 Ağustos tarihinde 13 il, 12 ilçede hizmete girecek merkezler ile birlikte Türkiye'de 25 olan teslim merkezi sayısı, 50'ye ulaşacak. Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Sakarya, Trabzon illeri ile Akhisar, Akşehir, Çorlu, Ermenek, İnegöl, Karadeniz Ereğli, Kızıltepe, Nizip, Salihli, Serik, Viranşehir ve Zile ilçelerinde çocuk teslim merkezleri yarın hizmete açılacak" denildi. Açıklamada, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine ilişkin uygulama yerine, işlemlerin Adalet Bakanlığı'nca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilmesine yönelik uygulama, 4 Nisan 2022'de 11 il merkezinde başladığı, uygulamadan bu güne kadar 2 bin 302 çocuk ve ailesinin yararlandığı bildirildi.