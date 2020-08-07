Adalet Bakanlığı yeni mobil uygulamaları hayata geçirdi - Son Dakika

Adalet Bakanlığı, arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri telefon ve tablete taşıdı. Kullanıcılar yeni mobil uygulamalar ile kendilerine atanan dosyaları, dosya kapak bilgilerini ve tarafları görebilecek. Uygulama ile dosya kabul veya ret edilebilecek.

Adalet Bakanlığı, mobil ortamda verdiği hizmetlere yenilerini daha ekledi. Bakanlık mühendislerince tamamen yerli imkanlarla yeni mobil uygulamalar hayata geçirildi. Bakanlık arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişilerin UYAP üzerinden elektronik ortamda yaptığı işleri daha rahat takip etmeleri için Arabulucu Portal, Bilirkişi Portal ve Uzlaştırmacı Portal mobil uygulamalarını başlattı. Arabulucu, uzlaştırmacı ve bilirkişiler, İOS ve Android işletim sistemi bulunan cihazlarına uygulamayı ücretsiz indirip şifreyle giriş yapabilecek.

Arabuluculuk Mobil ve Uzlaştırmacı Mobil uygulamaları sayesinde kullanıcılar kendilerine atanan dosyaları, dosya kapak bilgilerini görebilecek. Uygulama ile dosya kabul veya ret edilebilecek. Ayrıca dosya geldiğinde bildirim alabilecek. Uygulamalar ile taraf bilgileri, dosyaya ait evraklar mobil cihazlara indirilebilecek. Her iki uygulamada kişisel bilgilerin güncellenmesi, ek süre, SEGBİS görüşme ve görevden çekilme taleplerinin yapılması için de çalışmalar devam ediyor.

Bilirkişi Mobil uygulaması ile de bilirkişiler dosya geldiğinde bildirim alabilecek, dosya kapak bilgileri, taraf bilgileri ve kabul ettikleri dosyaları görüntüleme işlemi ile birlikte evrakları mobil cihazlarına indirecek. Yine kişisel bilgilerini güncellenmesi, ek süre ve görevden çekilme talebi ile hazırlanan bilirkişi raporunun mobil üzerinden gönderilmesi de yakın zamanda uygulama üzerinden yapılabilecek.

Adalet Bakanlığı daha önce de yine kendi personeli tarafından geliştirilen Avukat Portal, Celse, Vatandaş Portal, e-Adalet, Kurum Portal, Bilirkişi Portal, Arabulucu Portal, Uzlaştırmacı Portal ve SMS Bilgi Sistemi gibi uygulamaları da hayata geçirmişti. Bu uygulamaların güncellemesi ve güvenliği de tamamen Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü personeli tarafından yapılıyor.

(İHA)