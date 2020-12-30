Adalet Bakanlığı, yeni yılda birçok uygulamayı hayata geçirecek - Son Dakika

Adalet Bakanlığı, yeni yılda birçok uygulamayı hayata geçirecek

30.12.2020 14:50
Adalet Bakanlığı, yeni yılda birçok uygulamayı hayata geçirecek, System.String[]

ADALET Bakanlığı'nın yargı reformu çerçevesinde 2021 yılında birçok yeniliğin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

ADALET Bakanlığı'nın yargı reformu çerçevesinde 2021 yılında birçok yeniliğin hayata geçirilmesi hedefleniyor. 2021 yılında İnsan Hakları Eylem Planı'nın ilan edilmesinden dijital dönüşüme kadar birçok başlıkta yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında yeni düzenlemeleri hayata geçiren bakanlık, 2021'de de yargıda reform çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda, yeni yılda yargı bağımsızlığı, yargı ve adalet hizmetlerinde performansın artırılması, hukuk eğitimi alanlarında yeni uygulamaların hayata geçirilmesi bekleniyor. Tüm paydaşlarla görüşülerek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yüksek yargı organları, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın kararları, raporları ve tavsiyeleri incelenerek hazırlık süreci yürütülen İnsan Hakları Eylem Planı kamuoyuna açıklanacak. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilecek, uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlali konusundaki başvuruları incelemek ve gerekli kararları almak üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak.

HAKİM VE SAVCILARA YÖNELİK UYGULAMALARBakanlık, yeni yılda belirli bir mesleki kıdeme sahip hakim ve savcılar için coğrafi teminat getirmeyi planlıyor. Coğrafi teminat konusu bakanlığın Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefleri arasında bulunuyor. Ayrıca belirli görevlere atanabilmek için de asgari mesleki kıdem şartları yeniden belirlenecek. Yine Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yer alan disiplin cezaları objektif ölçütlerle yeniden ele alınacak, hakim ve savcıların disiplin süreçlerindeki hakları genişletilecek. Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanması hedefleniyor. Yargı sistemine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesi kazandırılacak, kamuoyunda 'istinaf' olarak bilinen bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde, Adli Tıp Kurumu'nda hedef süre uygulamasına geçilecek.GÖREV AYRIMI YENİDEN BELİRLENECEKBünyesinde ceza hukuku, infaz hukuku, özel hukuk, idare hukuku ve mukayeseli hukuk gibi bölümlerin yer alacağı bir enstitü kurulması da bakanlığın gündeminde yer alıyor. Adli yardım sisteminin, kırılgan grupların ihtiyaçlarına duyarlı bir yapıya kavuşturulması sağlanması hedefleniyor. Asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri arasındaki görev ayrımı, yeniden belirlenecek. Küçük miktarlı talep ve davaların basitleştirilmiş ve hızlı bir yargılama usulüyle çözümlenmesi için düzenleme yapılacak. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılması ve bu işlemin harç alınmaksızın uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor.HUKUK MEZUNLARI ADLİ KOLLUKTA İSTİHDAM EDİLECEKHukuk fakültesi mezunlarının istihdam edileceği noter yardımcılığı müessesesi oluşturulacak. Soruşturmaların kalitesinin artırılması için hukuk fakültesi mezunları adli kollukta belirli bir oranda istihdam edilmesi de reform belgesinin hedefleri arasında yer alıyor. Hukuk fakültelerinde mevcut akademik kadroların niceliği ve niteliğine ilişkin temel ilkeler yeniden belirlenecek. Müfredat, analitik düşünme kabiliyetini geliştirecek bir anlayışla yenilenecek.DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI

Bu yıl içinde hayata geçirilen ve 405 mahkemede uygulanan avukatların hukuk mahkemelerinde taraf oldukları duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma'da kapsam genişletilecek, uygulama ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Ceza infaz kurumlarında dijital dönüşüm hedefi kapsamında, hükümlülerin yakınlarıyla görüntülü görüşmesi, elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulama modelleri üzerinde çalışmalara devam edilecek. Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda pilot olarak uygulanan görüntülü görüşme, 2021'de ülke genelindeki cezaevlerinde yaygınlaştırılacak. Yeni Ankara Adliyesi'nin inşaatı başlatılacak. Ayrıca Ankara ve Rize'de bulunan personel eğitim merkezlerine yenisi eklenecek, Yozgat Personel Eğitim Merkezi faaliyete geçirilecek. Personel eğitim merkezlerinin eğitim modülleri ve eğitim programları da güçlendirilecek, eğitim alan personel sayısı artırılacak.


Adalet, Hakim, Hukuk, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı, yeni yılda birçok uygulamayı hayata geçirecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağıyla ilgili karar verildi: Yolcu başına 1.1 milyon lira tazminat ödenecek Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı Ivan Klasnic, kendisine yanlış tedavi uygulayan kulübüne açtığı tazminat davasını kazandı         
15:31
Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı         
15:19
Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim Annesini pompalıyla öldüren evlat: Kahvaltıya uyandırdığı için sinirlendim         
14:59
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi         
14:09
Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu Aylin Sözer'in aile dostu, katilin eski sevgilisi olduğu iddialarını yalanladı: Tadilat işleri için geliyordu         
14:00
Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı Tesla hisseleri yüzde 700'den fazla prim yapınca 'Teslanerler' denilen yeni milyonerler ortaya çıktı         
12:42
Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı         
11:26
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 16:09:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanlığı, yeni yılda birçok uygulamayı hayata geçirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei