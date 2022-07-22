Adalet Bakanlığı Yönetmeliği Değiştirdi: İfade Tutanaklarında Avukat Beyanları da Yer Alacak

Adalet Bakanlığı'nın Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle 'kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi" hükmü getirildi.

Adalet Bakanlığı'nın Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmeliğin 23. Maddesinin birinci fıkrasının d bendindeki "Müdafi şüpheliye bütün kanuni haklarını hatırlatabilir ve müdafiin her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir" cümlesi "Müdafi şüpheliye bütün kanunu haklarını hatırlatabilir. Müdafiin beyanı ve her türlü müdahalesi tutanağa geçirilir" şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin ekinde yer alan ifade alma tutanağı örneği de değiştirilerek örnek tutanağa 'müdafiden soruldu' bölümü eklendi.

KAMU DENETÇİLİĞİ 'AVUKAT BEYANLARI TUTANAKTA YER ALSIN' DEMİŞTİ

Kamu Denetçiliği Kurumu, başvurular üzerine 9 Temmuz 2021 tarihinde "kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında avukat beyanlarına da ifade tutanağında yer verilmesi" yönünde İçişleri Bakanlığı'na tavsiyede bulunulmasına" karar vermişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ise 13 Haziran 2022 tarihli genelgesinde "Kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında avukat beyanlarına ifade tutanağında yer verilmemesi ve uygulamanın bu doğrultuda yapılarak yeknesanlığın sağlanmasını" istemişti. EGM'nin genelgesine çok sayıda avukat ve barodan tepki gelmişti.