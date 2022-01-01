Adalet Bakanlığına 15 stajyer kontrolör alınacak - Son Dakika

Adalet Bakanlığına, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama usulüyle 15 stajyer kontrolör alımı yapılacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan duyuruya göre, Bakanlığın merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 15 stajyer kontrolör kadrosuna "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylarda, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az 4 yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.

Adayların, 2020 ve 2021 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekecek.

Adaylar başvurularını, 5 Ocak'tan 14 Ocak saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.

Stajyer kontrolör alımıyla ilgili diğer detaylara Resmi Gazete'nin mükerrer sayısındaki duyuruda ulaşılabilecek.