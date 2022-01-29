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Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! - Son Dakika

Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!

29.01.2022 08:40

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün istifası sonrasında boşalan koltuğa AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ atandı. Daha önce de Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bozdağ, 15 Temmuz gecesi TBMM'de yaptığı konuşma ile hafızalara kazınmıştı. O konuşmasında Bozdağ, "Sayın Başkan, burayı kapatıp aşağı inersek bu millet meydana gelmez, bu millet 'Meclis bunlardan korktu' der. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'de kararına göre, görevden affını isteyen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ getirildi.

Daha önce de Adalet Bakanı olarak görev yapan Bekir Bozdağ, hafızalara 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sırasında TBMM bombalanırken kürsüden yaptığı konuşma ile kazınmıştı.

"BİZİM YAPACAĞIMIZ ŞEY, BURADA ÖLMEKTİR"

Bekir Bozdağ'ın yeniden gündem olan konuşmasında şu ifadeler yer almıştı: "Sayın Başkan, burayı kapatıp aşağı inersek bu millet meydana gelmez, bu millet 'Meclis bunlardan korktu' der. Bizim burada yapacağımız şey, burada ölmektir…

"BOMBA DA ATSANIZ BURADAYIZ"

Milletin huzurunda, milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız, millete hesap vermenizi sağlayacağız."

Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşma yeniden gündem oldu
Abdulhamit Gül - Bekir Bozdağ

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Nisan 1965'te Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı, ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest avukat olarak çalışan Bozdağ, 1999 yılında Fazilet Partisi Akdağmadeni Belediye Başkan Adayı oldu, Fazilet Partisi Yozgat Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (1999-2001) görevinde bulundu.

Bozdağ, AK Parti Yozgat kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı (2001-2002), AK Parti Teşkilat Başkanlığında değişik illerde İl Koordinatörlüğü ve Bölge Koordinatörlüğü (2002-2007), AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliği, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (2015) görevlerinde bulundu ve 22, 23, 24, 26 ve 27. yasama dönemlerinde Yozgat Milletvekili seçildi.

22. Yasama Dönemi'nde TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği (2002-2007), 23. Yasama Dönemi'nde AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliği (2007-2011) yapan Bozdağ, 61. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı, 61, 62, 64 ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanı, 65. Hükümet'te Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü görevlerinde bulundu, 27. Yasama Dönemi'nde Anayasa Komisyonu Başkanlığına seçildi.

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Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, 15 Temmuz, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! - Son Dakika
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