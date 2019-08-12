Adalet Bakanlığına cezaevindeki anneler için elektronik kelepçe çağrısı
11 dakika önce
Cezaevindeki annelerin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınması talebiyle Adaet Bakanlığına hitaben imza kampanyası başlatıldı.
Cezaevindeki annelerin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınması talebiyle Adalet Bakanlığına hitaben imza kampanyası başlatıldı.
Change.org internet sitesinde başlatılan kampanyada cezaevindeki annelerin durumuna dikkat çekilerek çocukların cezaevi ortamında büyümemesi gerekliliğine yönelik çağrı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:42
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