Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığına cezaevindeki anneler için elektronik kelepçe çağrısı
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Adalet Bakanlığına cezaevindeki anneler için elektronik kelepçe çağrısı

11 dakika önce

Cezaevindeki annelerin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınması talebiyle Adaet Bakanlığına hitaben imza kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığına cezaevindeki anneler için elektronik kelepçe çağrısı, System.String[]
Cezaevindeki annelerin elektronik kelepçe ile ev hapsine alınması talebiyle Adalet Bakanlığına hitaben imza kampanyası başlatıldı.

Change.org internet sitesinde başlatılan kampanyada cezaevindeki annelerin durumuna dikkat çekilerek çocukların cezaevi ortamında büyümemesi gerekliliğine yönelik çağrı yapıldı.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:42 
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