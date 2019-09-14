Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığına hakim ve savcı adayı alımı
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Adalet Bakanlığına hakim ve savcı adayı alımı

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, güvenilir ve adil kararların makul sürede verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapı ile hakim, savcı kadrosunu sürekli güçlendirdiklerini belirtti.

Adalet Bakanlığına hakim ve savcı adayı alımı, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, güvenilir ve adil kararların makul sürede verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapı ile hakim, savcı kadrosunu sürekli güçlendirdiklerini belirtti.

Gül, Twitter hesabından, Adalet Bakanlığına bin 300 hakim ve savcı adayı alımıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, paylaşımında, "Güvenilir ve adil kararların makul sürelerde verilmesi, adalete erişimin kolaylaşması amacıyla altyapımızı ve hakim, savcı kadromuzu sürekli güçlendiriyoruz. 29 Aralık'ta ÖSYM tarafından yapılacak sınavla bin 300 hakim ve savcı adayı aramıza katılacak. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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