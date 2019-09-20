Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanlığına sözleşmeli 29 mühendis alınacak
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Adalet Bakanlığına sözleşmeli 29 mühendis alınacak

51 dakika önce

Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 29 mühendis alımı gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanlığına sözleşmeli 29 mühendis alınacak, System.String[]

Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 29 mühendis alımı gerçekleştirilecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:50 
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