Adalet Bakanlığına sözleşmeli 29 mühendis alınacak
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Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 29 mühendis alımı gerçekleştirilecek.
Adalet Bakanlığının merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere sözlü sınavla 29 mühendis alımı gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:50
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