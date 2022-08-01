25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi - Son Dakika
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25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi

01.08.2022 09:53
25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi

Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezleri faaliyete başlatıldı.

Adalet Bakanlığınca, 13 il ve 12 ilçede daha velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin yapılacağı çocuk görüşme merkezleri faaliyete başlatıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile "çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması"na ilişkin yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle Adalet Bakanlığınca, valilikler ve belediyelerin desteğiyle ilk olarak 11 ilde çocuk görüşme merkezi kuruldu.

Bu kapsamda, tartışmalara da neden olan "icra yoluyla çocuk teslimi"ne son veren yeni uygulama, 4 Nisan'dan itibaren Adıyaman, Elazığ, Erzurum, Gümüşhane, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muğla, Sivas, Tekirdağ ve Uşak'ta faaliyete başladı.

Çocuk görüşme merkezlerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 7 il ve 7 ilçede daha merkezlerin faaliyete alınması kararlaştırıldı. Bu çerçevede ise 13 Haziran itibarıyla Bolu, Burdur, Edirne, Karabük, Samsun, Tunceli, Yozgat, Alanya, Bafra, Boğazlıyan, İskenderun, Karşıyaka, Menemen ve Ödemiş'te çocuk görüşme merkezleri hizmet vermeye başladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine, bugünden itibaren 13 il ve 12 ilçede daha çocuk görüşme merkezleri hizmet vermeye başladı. Çocuk görüşme merkezlerinin faaliyete başladığı iller Afyonkarahisar, Ardahan, Artvin, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Muş, Nevşehir, Sakarya, Trabzon, ilçeler ise Akhisar, Akşehir, Çorlu, Ermenek, İnegöl, Karadeniz Ereğli, Kızıltepe, Nizip, Salihli, Serik, Viranşehir ve Zile oldu.

Böylece, ülke genelindeki çocuk görüşme merkezi sayısı 50'ye yükseldi.

Teslim işlemleri ücretsiz

Çocuk teslim işlemi, daha önce icra müdürlükleri aracılığıyla belirli bir harç ve ücret yatırılarak icra memurları ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılıyordu.

Yeni düzenlemeyle çocuk görüşme merkezlerindeki işlemler, artık adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından yerine getirilirken, çocuk teslimine ilişkin işlemlerde harç ve masraf ya da başka herhangi bir ücret alınmıyor. Giderler, Adalet Bakanlığının bütçesinden karşılanıyor.

Çocukların yaş ve gelişim düzeyleri gözetilerek hazırlanan görüşme merkezlerindeki işlemler, uzmanlar tarafından zorla değil, çocukla ve taraflarla iletişim kurularak, nasıl davranmaları gerektiği konusunda rehberlik edilerek ve rızaya dayalı yapılıyor.

Söz konusu görüşme merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Çocuk, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 çocuk görüşme merkezi daha hizmete girdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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