Adalet Bakanlığınca cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığınca cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme...
27 dakika önce
Adalet Bakanlığınca cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı, 30 Nisan'a kadar ertelendi.
Adalet Bakanlığınca cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanımı, 30 Nisan'a kadar ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:44 Kaynak: AA
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