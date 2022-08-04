Boşanan eşlere icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona erdi - Son Dakika
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Boşanan eşlere icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona erdi

04.08.2022 10:35
Boşanan eşlere icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona erdi

Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

ADALET Bakanlığı'nın icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasını sona erdiren yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ebeveynler, artık çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin detayları aktarıldı. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların yönetmelik kapsamında belirlendiği belirtilen açıklamada, yeni çocuk teslim usulü ile 90 yıldır uygulanan icra yoluyla çocuk tesliminin sona erdiği, boşanma süreci ve sonrasında çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesinin amaçlandığı bildirildi.

'ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI DİKKATE ALINACAK'Ebeveynlerin çocuklarını görebilmek için icra daireleri yerine uzmanların görev yaptığı adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine başvuracağı aktarılarak, şunlar kaydedildi:  "Çocuklarıyla görüşmek isteyen anne babalar, artık herhangi bir ücret ödemeyecek. Yapılacak tüm masraflar Adalet Bakanlığı tarafından karşılanacak. Teslim işlemleri ebeveynlerin kapısında değil, çocuk dostu şekilde tasarlanan çocuk görüşme merkezlerinde gerçekleştirilecek. Her durumda öncelikle çocuğun üstün yararı dikkate alınacak. Çocuk teslimi ve kişisel ilişki kurulması işlemlerinde, çocukla iletişim ve görüşme konusunda uzmanlar ve rehber öğretmenler görev alacak. Öncelikle taraflarla iletişime geçilecek. Taraflara aralarında yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki olumsuz etkileri ve sürecin ne şekilde yürütülmesi gerektiği konusunda rehberlik edilecek. Taraflar istemedikçe ve çocuğun üstün yararı gerektirmedikçe taraflar yüz yüze getirilmeyecek. Olası yeni çatışma ve gerginliklerin önüne geçilecek. Çocuklar bu süreçte yapılacak iş ve işlemler hakkında gelişim düzeylerine uygun şekilde uzmanlar tarafından bilgilendirilecek. Çocuğun duygu durumunun gözetilmesi ve olası çatışmalardan mümkün olduğunca uzak tutulması amacıyla uzmanlar gerekirse mesleki müdahalelerde bulunulacak. Çocuğun görüş ve düşünceleri de önemsenerek kendisini ifade etme hakkı gözetilecek. Tarafların birbirleri ve çocukları ile aralarındaki sorunların uygun şekilde çözümünün sağlanabilmesi amacıyla gereken hallerde kendilerine danışmanlık verilecek."

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle öncelikle hazırlıkların tamamlandığı 50 il ve ilçede başlatılan pilot uygulamanın yaygınlaştırılması ve 1 yıl içinde tüm il ve ilçelerde bu uygulamaya geçilmesinin planlandığı kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanan eşlere icra yoluyla çocuk teslimi uygulaması sona erdi - Son Dakika

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