Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika

Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ileri bir tarihe ertelendi

27.04.2021 23:41
Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ileri bir tarihe ertelendi, System.String[]

Adalet Bakanlığı, Covid-19 salgınına yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sınav ve mülakatları ileri bir tarihe erteledi.

Adalet Bakanlığı, Covid-19 salgınına yönelik alınan yeni tedbirler kapsamında 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak sınav ve mülakatları ileri bir tarihe erteledi.

Bu doğrultuda 30 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Hakim ve Savcı Adaylığı, İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Taşra Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mülakatları daha sonra ilan edilecek tarihlerde yapılacak. Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Ceza ve İnfaz Kurumları sürekli işçi ve sözleşmeli personel alımına ilişkin boy-kilo ölçümü ile uygulamalı ve sözlü sınavlarının tarihlerinin de daha sonra ilan edileceği duyuruldu. Ayrıca Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı 30 Mayıs 2021 tarihine ertelendi.

Bakanlık birimleri, adliyeler ve icra dairelerinde de tedbirler arttırıldı

Türkiye genelindeki adliyeler ile icra dairelerinde ve Adalet Bakanlığına bağlı tüm birimlerde 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında da bir dizi düzenlemeye gidildi. Personel Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca, Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve bağlı birimlere tedbirlerle ilgili yazılar gönderildi.

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni tedbirlerin alındığının belirtildiği yazılarda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda hali hazırda uygulanan tedbirlere yeni önlemler eklendiği bildirildi.

Yazılarda, alınan tedbirlere hassasiyetle uyulması kamu hizmetlerinin aksamaması şartıyla asgari sayıda personel (örneğin her mahkeme kaleminde en az bir personel) ile çalışılacak şekilde, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin azami düzeyde uygulanması istendi.

İcra dairelerine de salgın düzenlemesi

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Başkanlığınca İcra Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerine gönderilen yazıda da, asgari düzeyde personelin icra dairesinde hazır bulundurulmasının sağlanması istendi. Yazıda, icra ve iflas işlemlerinin yerine getirilmesi sırasında icra dairesinde çalışan personel başta olmak üzere hizmet alan tarafların, vekillerin ve üçüncü şahısların birbirleri ile fiziki temasının en aza indirilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Tüm yazılarda yeterli personel tarafından zorunlu iş ve işlemlerin gerekli tedbirlerin alınarak yerine getirilmesinde azami seviyede dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği belirtildi. - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ileri bir tarihe ertelendi - Son Dakika


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