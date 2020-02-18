Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan... - Son Dakika

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Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan...
7 saat önce
Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:21 Kaynak: İHA
Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA
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