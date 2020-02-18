Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan... - Son Dakika

Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan...

7 saat önce

Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan..., System.String[]

Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:21 Kaynak: İHA
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